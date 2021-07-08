Aşk Mantık İntikam 4. bölüm 2. fragmanı: Benden mi hoşlanıyorsun?

Aşk Mantık İntikam 4. bölüm 2. fragmanı: Benden mi hoşlanıyorsun?

Aşk Mantık İntikam dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Esra'nın Çınar'a gerçekleri anlatıp anlatmayacağı merak konusu oldu. İşte Aşk Mantık İntikam 4. bölüm 2. fragmanı..

Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı.

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı Aşk Mantık İntikam'ın ekranlara gelen yeni bölüm fragmanında, Çağla ve Ozan'ın dans etmesi Esra'yı kıskandırıyor.

Ozan'ın partideki sözlerinin ardından Esra masadan kalkıp giderken gerçekleri anlatıp anlatmayacağı merak konusu oldu.

İşte, Aşk Mantık İntikam 4. bölüm 2. fragmanı...

Aşk Mantık İntikam 4. Bölüm 2. Tanıtımı İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fox TV'de sevenleri ile buluşan Aşk Mantık İntikam dizisinin 9 Temmuz akşamı ekranlara gelecek olan 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Çınar'ın Esra'ya kendisinden hoşlanıp hoşlanmadığını sorması dikkat çekti.

Partide Esra ve Ozan arasında gerilim yaşanırken, Ozan'ın eski eşiyle ilgili sözlerine sinirlenen Esra'nın neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.