Aşk Mantık İntikam bu akşam neden yok? İşte yeni bölüm tarihi...

Aşk Mantık İntikam dizisi, Fox TV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine izleyiciler, Aşk Mantık İntikam neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorularını gündeme taşıdı.

Aşk Mantık İntikam bu akşam eski bölümü ile ekrana geliyor.

Her cuma yeni bölümü yayınlanan dizide Burcu Özberk ve İlhan Şen başrolleri paylaşıyor. Yeni bölümü göremeyen izleyiciler Aşk Mantık İntikam bu akşam neden yok? Aşk Mantık İntikam 6. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırıyor.

Peki Aşk Mantık İntikam 6. bölüm neden yok? İşte yanıtı...

AŞK MANTIK İNTİKAM BU AKŞAM NEDEN YOK?

Aşk Mantık İntikam dizisi Kurban Bayramı nedeniyle yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aşk Mantık İntikam 6. yeni bölümü 30 Temmuz Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Çınar, Ozan'la aralarında ne olduğu konusunda Esra'nın üzerine gitmeye devam ederken yanlarına gelen Çağla, herkesi toplantıya çağırır. Esra, Menekşe Ev Yemekleri Lokantası'nın ailesine ait olduğunu herkesten gizlediği için Çağla'nın büyük tepkisiyle karşılaşır.

Zehirlenen kişinin şikâyeti, şirketi ve lokantayı zor duruma düşürmüştür. Elif ve Ekrem, lokantayı kapattıran kişinin Zümrüt olduğunu anlayıp Ozan'a söylerler. Ozan'ın hem lokantayı açtırmak hem de yaptıklarından dolayı Zümrüt'ü cezalandırmak için bulduğu çözümler hayli ilginç olacaktır.

Öte yandan Ozan, Çınar'ın Esra'ya açılma kararını öğrenir. Ozan, bunun önüne geçebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ancak Çınar'ın kararı kesindir, Esra ile ne olursa olsun konuşacaktır. Acaba Ozan, bu aşk itirafının önüne geçebilecek midir?