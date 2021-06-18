Aşk Mantık İntikam Çağla'sı Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel'in biyografisi...

Ekranların yeni romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam'da Çağla karakterine dair bilgiler araştırılıyor. Melisa Döngel'in canlandırdığı Çağla kimdir? Melisa Döngel kaç yaşında, evli mi?

FOX ekranlarının yeni yaz dizisi Aşk Mantık İntikam, 18 Haziran Cuma günü izleyici ile buluşuyor. Melisa Döngel ise, romantik komedi türündeki Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veriyor.

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlarda olan 21 yaşındaki Melisa Döngel hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Aşk Mantık İntikam Çağla kimdir? Melisa Döngel kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde oynadı? gibi sorular merak konusu oldu.

İşte Melisa Döngel hakkında merak edilen bilgiler...

AŞK MANTIK İNTİKAM ÇAĞLA KARAKTERİ

Çağla çok güzel , karizmatik, iyi kalpli, duygusal bir kızdır. Çok iyi okullarda eğitim görmüş, babasından iyi bir terbiye, emektarları Adiloş'tan bolca sevgi almıştır. Rafine zevkleri vardır.

Trendleri, modayı takip etmekle birlikte klasikleri hiçbir şeye değişmez. Şirketin üst düzey yöneticilerinden biridir, iş hayatında başarılıdır, zekidir. Zengin ya da güçlü olduğu için kimseyi ezmeyi düşünmez. Detaycıdır, iyi bir gözlemcidir.

Çağla'nın dışarıdan soğuk bir kişilik gibi görünmesine sebep olan istemeden de olsa insanlarla arasına koyduğu mesafedir. Aslında çok kırılgan bir yapısı vardır. İnsanlara çok zor güvenen, duygularını ele vermekten korkan birine dönüşmüştür. Ozan'ı tanır tanımaz hoşlanmasının sebebi de onun dürüst biri olduğunu hemen anlamasıdır.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlayan Melisa Döngel, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Elif dizisi ile yaşamıştır.

Arka Sokaklar ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol alan Melisa Döngel, FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde de Deniz karakterine hayat vermiştir.

Melisa Döngel, son olarak FOX TV'de ekranlara gelen, başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde 'Ceren Başar' karakterine hayat verdi.

Döngel, şimdilerde yine FOX TV ekranlarında yayınlanan yeni romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat vermektedir.