Aşk Mantık İntikam dizisi final mi yapıyor? Burcu Özberk iddialara yanıt verdi!

FOX TV'nin en çok izlenen yaz dizisi Aşk Mantık İntikam'ın final yapacağı iddia edildi. Dizinin hayranları, Aşk Mantık İntikam final mi yapıyor? sorusuna yanıt ararken Burcu Özberk'ten açıklama geldi.

Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi, ilgiyle takip ediliyor.

Ancak başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı Aşk Mantık İntikam, yüksek reytinglerine rağmen son zamanlarda final haberleriyle gündeme geliyor.

Özellikle son zamanlarda bazı dizilerin final kararı alması nedeniyle çıkan haberlerin doğru olup olmadığını merak eden izleyiciler, ''Aşk Mantık İntikam dizisi final mi yapıyor?'' sorusuna yanıt arıyor.

AÇIKLAMA BURCU ÖZBERK'TEN GELDİ

Aşk Mantık İntikam dizisinde ''Esra'' karakterine hayat veren Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile çıkan final haberlerini yalanladı.

Güzel oyuncu, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı videoda, ''Herkese iyi haftalar, böyle bir kaç tane yalan haber gördük dizinin bittiğiyle ilgili ama dizimiz bitmiyor tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor.'' dedi.

İzleyicilerine yeni sezonda da devam edeceklerinin müjdesini veren Burcu Özberk, ''Yeni sezonda da her Cuma Fox TV'de beraberiz. Ayrıca haber de kötü reyting diye bir şey okudum, biz sezonda en iyi, en güzel reytingi alan iş olduk. O yüzden her cuma sizi bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.