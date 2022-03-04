Aşk Mantık İntikam Menekşe'nin eski eşi Afrikalıymış meğer! 13 yıllık aşkın bir de küçük meyvesi var...

Aşk Mantık İntikam Menekşe'nin eski eşi Afrikalıymış meğer! 13 yıllık aşkın bir de küçük meyvesi var...

Aşk Mantık İntikam dizisinde Menekşe karakterine hayat veren Zeynep Kankonde'nin hayatı mercek altına alındı. Kankonde'nin eski eşinin Afrikalı olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkına döndü.

1980 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Zeynep Kankonde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde çalışmaya başlayan Zeynep Kankonde, kameralar karşısına ilk kez Beşinci Boyut dizisi ile geçti.

Kariyerine reklam filmlerini de ekleyen Kankonde, 2013 yılında Vanish Tül, 2012 yılında İş Bankası reklamında oynadı.

2012 yılında başrolünde Erdal Özyağcılar'ın olduğu ''2 Yaka Bir İsmail'' dizisinde Atiye karakterini canlandıran başarılı oyuncu, adını 2014 yılında rol aldığı ''Ulan İstanbul'' dizisiyle duyurdu.

Daha sonra Yeni Gelin, Dedemin Fişi, Kiraz Mevsimi, Arif V 216, Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi dizi ve filmlerde rol alan oyuncu, sinema filmlerinde seslendirmenlik de yaptı.

Sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Zeynep Kankonde, şimdilerde Fox TV'nin romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam ile izleyici karşısına çıkıyor.

Başrolünde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı dizide Menekşe karakterine hayat veren Kankonde, başarılı oyunculuğunun yanı sıra sempatik tavırlarıyla beğeni topluyor.

Özel hayatı merak konusu olup araştırılan Kankonde'nin eski eşi ise herkesi şaşırtıyor.

ESKİ EŞİ AFRİKALI

Ünlü oyuncu Zeynep Kankonde, 2002 yılında aşk yaşamaya başladığı Kongo vatandaşı Christian Kankonde ile 31 Aralık 2004 tarihinde dünya evine girdi.

Kankonde'nin Afrikalı eşinden 2005 yılında Emma adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

2015 yılında eşinden boşanan Zeynep Kankonde, soyadını değiştirmeyerek eşinin soyadını kullanmaya devam etti.

Ünlü oyuncu, konuk olduğu bir magazin programında, ''Eşimin de rızasıyla ayrılık kararı aldık. 2002'den beri birlikteyiz. Bizimkisi anlaşamamazlık değil. Bir süre sonra bir şeyler bitiyor.'' demişti.