Aşk Mantık İntikam'a öyle bir isim geliyor ki! Ozan ve Esra'nın arasına girecek

Aşk Mantık İntikam'a öyle bir isim geliyor ki! Ozan ve Esra'nın arasına girecek

Ünlü şarkıcı Cem Belevi, başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna Efe karakteriyle dahil oldu.

Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, heyecanlı bölümleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı No:9 Productions imzalı Aşk Mantık İntikam dizisi, cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Yaz dizisi olarak başladığı yayın hayatında, sezon dizilerine kafa tutan ve reytinglerdeki başarı grafiğini sürdüren Aşk Mantık İntikam dizisi art arda yaptığı transfer haberleriyle de adından söz ettririyor.

Burak Yörük, Melisa Döngel ve Anıl Altan'ın hikayeleri bittiği için veda ettiği diziye, son olarak üç yeni oyuncu katılmıştı. Sevilen dizi, sürpriz bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

CEM BELEVİ AŞK MANTK İNTİKAM'DA

Fox TV, ünlü oyuncu ve şarkıcı Cem Belevi'nin, Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosuna Efe Sayanoğlu karakteriyle dahil olduğunu duyurdu.

Efe Sayanoğlu; kibar, iyi eğitimli, dünyayı gezmiş ve kadın ruhundan anlayan kültürlü bir adamdır. Esra’yı İngiltere'deyken tanımış; onun güzelliğinden, neşesinden ve doğallığından etkilenmiş olsa da Esra için yakın bir arkadaştan fazlası değildir. Yıllar sonra yolları kesişecek olan bu iki eski arkadaşın arasındaki uyum Ozan için rekabeti mi doğuracak?