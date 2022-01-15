Aşk Mantık İntikam'da izleyicileri derinden sarsan ayrılık! Sosyal medyadan veda etti

Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da hayat verdiği Çınar karakteriyle adından söz ettiren Burak Yörük, senaryo gereği diziden ayrıldı. Yörük, Instagram hesabından veda paylaşımında bulundu.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, sezonun en sevilen projeleri arasında yer alıyor.

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı No:9 imzalı Aşk Mantık İntikam, cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Aldığı reyting oranlarıyla başarısını kanıtlayan Aşk Mantık İntikam'dan izleyicileri üzecek bir haber geldi.

BURAK YÖRÜK PROJEYE VEDA ETTİ

Dizide hayat verdiği Çınar karakteriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Burak Yörük, senaryo gereği dün akşam ekrana gelen bölümle diziye veda etti.

Sosyal medya platformu Instagram'da veda paylaşımında bulunan Yörük paylaşımında şunları kaydetti:

''Bir yolculuğun daha sonuna geldim çok eğlendim, çok şey öğrendim, hayatıma çok güzel insanlar kattım herkesin emeğine sağlık.''

Öte yandan dizide Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel'in de hikâyesi bittiği için projeye veda edeceği konuşuluyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atlas'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Ozan, hayatının en büyük şaşkınlığını yaşamaktadır. Esra ile yüzleştiğinde oğlunu yıllardır kendisinden sakladığı için ona çok kızar. Esra ise son yaşananlardan sonra Çınar'ı terk ederek aile evine yerleşir. Atlas için oynamak zorunda kaldığı evlilik oyununu daha fazla sürdüremeyecektir ve boşanmaya karar verir.

Esra boşanmakta ne kadar kararlı ise Çınar da onu ve Atlas'ı kaybetmemekte bir o kadar kararlıdır. Bunun için bulduğu yol ise Esra ile ilişkisinin sonunu getirecektir.

Mert tehlikesini ilk anda savuşturmayı başaran Çağla, Ozan'ın içinde bulunduğu durumdan faydalanmaya kalksa da yaptığı hesaplar kendisinin aleyhine döner. Ozan, hiç beklemediği bir yerden aldığı bilgiyle Mert düğümünü çözmeye başlayacaktır. Ozan'ın, boşanma davasında yaptığı beklenmedik hamle, herkesin hayatını kökten değiştirecektir. Özellikle de Esra, Ozan ve Atlas'ın...