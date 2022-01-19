Aşk Mantık İntikam'da şoke eden bir ayrılık daha! Hikayenin sonu geliyor

Aşk Mantık İntikam'da şoke eden bir ayrılık daha! Hikayenin sonu geliyor

Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'dan izleyicileri şoke eden bir ayrılık haberi daha geldi. Dizide Ayaz karakterine hayat veren Anıl Atan'ın projeye veda edeceği iddia edildi.

Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın uyarladığı Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, heyecanlı bölümleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk'in yer aldığı No:9 Productions imzalı Aşk Mantık İntikam dizisi, cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Yaz dizisi olarak başladığı yayın hayatında, sezon dizilerine kafa tutan ve reytinglerdeki başarı grafiğini sürdüren Aşk Mantık İntikam dizisi art arda gelen transfer ve ayrılık haberleriyle de adından söz ettririyor.

Burak Yörük ve Melisa Döngel'in veda ettiği dizinin kadrosuna, son olarak üç yeni oyuncu dahil olmuştu. Sevilen diziden izleyicileri şaşırtan bir ayrılık haberi daha geldi.

ANIL ALTAN PROJEYE VEDA ETTİ

Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Ayaz karakteriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Anıl Altan'ın diziden ayrıldığı öğrenildi.

No Dokuz Yapım'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Ayaz karakterine hayat veren Anıl Altan’a her şey için teşekkür ederiz!'' ifadeleri yer aldı.