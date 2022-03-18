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    • Aşk Mantık İntikam'da şoke eden bir ayrılık daha yaşandı! 'Lütfen şaka olsun' yorumları havada uçuştu

    Aşk Mantık İntikam'da şoke eden bir ayrılık daha yaşandı! 'Lütfen şaka olsun' yorumları havada uçuştu

    Başrollerinde Burcu Özberk ile İlhan Şen'in yer aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da şoke eden bir ayrılık daha yaşandı. İzleyiciler, bu karar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 23:15
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    Aşk Mantık İntikam'da şoke eden bir ayrılık daha yaşandı! 'Lütfen şaka olsun' yorumları havada uçuştu

    Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, heyecanlı bölümleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

    Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı No:9 Productions imzalı Aşk Mantık İntikam dizisi, cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

    Yaz dizisi olarak başladığı yayın hayatında, sezon dizilerine kafa tutan ve reytinglerde belirli bir oranın altına düşmeyen Aşk Mantık İntikam dizisinden izleyicileri şaşırtan bir ayrılık daha yaşandı.

    YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

    Yakın zamanda final yapacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinde yönetmen değişikliği yaşandı.

    Dizinin yönetmeni Murat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevini devrettiğini açıkladı.

    Öztürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''36 bölüm sürdürdüğüm #eszan fan club onursal başkanlığımı, sevgili dostum Koray Kerimoğlu'na devrediyorum bu akşam itibarıyla.'' ifadelerini kullandı.

    Böylece dizinin yeni yönetmeni Koray Kerimoğlu oldu. Bu karar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen izleyiciler ise ''Hocam şaka mı bu'', ''Lütfen şaka desin biri'' şeklinde yorumlar yaparak üzüntülerini dile getirdi.

    Aşk Mantık İntikam da şoke eden bir ayrılık daha yaşandı! Lütfen şaka olsun yorumları havada uçuştu #1


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