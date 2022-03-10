Aşk Mantık İntikam'dan ayrıldı, Annenin Sırrıdır Çocuk'a geçiş yaptı! Yeni rolü çok konuşulacak

Son olarak Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Reyhan Korfalı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Birgül Ulusoy, TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'un kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, için geri sayım devam ediyor.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in yer aldığı NTC Yapım imzalı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, yeni sezonun en merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizi, iki kadının etkileyici hikayesini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu'nun üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen Meryem ve Defne adlarında iki anne adayını canlandırdıkları Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, ilk tanıtımıyla büyük ses getirmişti.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu da yavaş yavaş şekilleniyor. Son olarak diziye usta bir oyuncu katıldı.

BİR GÜL ULUSOY ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK İLE DÖNÜYOR

Ünlü oyuncu Birgül Ulusoy, TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birgül Ulusoy'un anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek olan dizide güçlü bir karaktere hayat vermesi bekleniyor.

"YAPIMCIYI BOĞAZ'A GÖTÜRMEDİM"

Son olarak başrollerinde Burcu Özberk ile İlhan Şen'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Birgül Ulusoy, diziden ayrıldıktan sonra olay açıklamalarda bulunmuştu.

Diziden neden ayrıldığının sorulması üzerine Birgül Ulusoy, "Orada birçok dengeler var. Kimseyi zan altında bırakmayayım. Bir rol için anlaşıyorsunuz. Rol için ilerlemeler vadediliyor. Esas kız ve esas oğlanın hikayesi ilerlerken senaristlerin kafası karışıyor ya da yapımcı 'Ona yaz, buna yazma' şeklinde müdahil olunca yan roller atıllaşıyor. Oyuncu olarak 'Benim burada ne işim var' diyorsun.

Ben yapımcıyı Boğaz'da karides yemeye davet etmediğim için, yönetmene düğününde altın kolye takmadığım için... Böyle ilişkilerin içinden geçiyor bu işler... Belli bir grubun içindeysen oyunculuk yapıyorsun. Belli insanlarla dirsek temasın varsa oyunculuk yapıyorsun. Bunun dışında senin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun hiçbir önemi yok." ifadelerini kullanmıştı.