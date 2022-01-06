Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel son paylaşımıyla 'Sen iyice sapıttın' dedirtti!

FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da canlandırdığı Çağla karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı ile takipçilerini korkuttu.

Sen Çal Kapımı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Melisa Döngel, şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerini Burcu Özberk ve İhan Şen ile paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Çağla karakteriyle adından söz ettiren Melisa Döngel, performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de beğeni toplayan Döngel, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan güzel oyuncu, son olarak fenomen Anıl Tiryaki ile çekildikleri pozlarını takipçileriyle paylaştı.

''SEN DE İYİCE SAPITTIN''

Sıra dışı makyajıyla görenleri korkutan Melisa Döngel, paylaşımına ''Karantina anısı'' notunu düştü.

Takipçileri, Döngel'in paylaşımı için ''Kanka bu ne?'', ''Ödüm koptu'' ve ''Sen de iyice sapıttın'' gibi yorumlarda bulundu.