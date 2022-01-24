Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel yeni imajıyla şoke etti! 'Yapma bunu kendine'

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel yeni imajıyla şoke etti! 'Yapma bunu kendine'

Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Çağla karakteriyle adından söz ettiren Melisa Döngel, imaj değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan Döngel'in yeni hali, takipçileri tarafından beğenilmedi.

Sen Çal Kapımı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Melisa Döngel, şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerini Burcu Özberk ve İhan Şen ile paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Çağla karakteriyle adından söz ettiren Melisa Döngel, performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de beğeni toplayan Döngel, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan güzel oyuncu, yeni imajıyla sosyal medyaya adeta damga vurdu.

Bir süredir Aşk Mantık İntikam dizisinden ayrılacağı konuşulan oyuncunun son halini görenler, şaşkınlık yaşadı.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Güzel oyuncu Melisa Döngel, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Saçlarını sarıya boyatan Döngel'i gören hayranları, oyuncuya yorum yağdırdı.

Takipçilerinin bir kısmı, Döngel'e "Yakışmış" yorumlarında bulunurken bazıları beğenmediklerini dile getirdi.

''YAPMA BUNU KENDİNE''

Melisa Döngel'e gelen yorumların bazıları şöyleydi:

''Yapma bunu kendine ya yapma işte'', ''Saçların üzdü'', ''Aşkım yakıştıramadım ya eski hali daha güzeldi bence'', ''Boyamadım de'', ''Saçlar olmamış be güzel kızım'', ''Yapmadın bunu di mi?''