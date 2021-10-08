Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Eski fotoğrafları şaşkına çevirdi

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran Burcu Özberk'in eski fotoğrafları ortaya çıktı. Özberk'i doğal güzel zannedenler, "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi.

Rol aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Burcu Özberk, şimdilerde FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da Esra karakterine hayat veriyor.

Sosyal medyada 7.9 milyon takipçisi bulunan 31 yaşındaki güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

ESTETİKSİZ HALİ ŞAŞIRTTI

Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz halleri ise hayranlarını oldukça şaşırttı.

Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları, Özberk'in oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce, ''Burcu Özberk de estetik harikasıymış.'' demeden edemedi.

''ESTETİĞİM YOK''

Burcu Özberk, geçmiş yıllara ait fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra, 'estetik' haberleriyle gündeme gelmişti.

Özberk, ''Sürekli böyle haberler çıkıyor ama bu yaşıma kadar hiç operasyon geçirmedim ve hiç estetiğim yok.'' ifadelerini kullanmıştı.