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    Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk karavandan paylaştı! Göğüs dekoltesi olay oldu

    Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Burcu Özberk, karavanda verdiği bir pozu sosyal medyadan paylaştı. Son zamanlarda iddialı kıyafet tercihleriyle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 13:03
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    Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk karavandan paylaştı! Göğüs dekoltesi olay oldu

    Geçtiğimiz sezon ''Afili Aşk'' dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, özel hayatıyla değil kariyerindeki yükselişle gündeme gelen ünlülerden.

    Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan ''Aşk Mantık İntikam'' dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk'in dizide rol arkadaşı İlhan Şen ile uyumu oldukça beğeniliyor.

    Instagram'da sekiz milyona yakın takipçisi bulunan ünlü oyuncu, her geçen gün hayran kitlesini artırmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz gün katıldığı ödül töreninde paylaştığı cesur fotoğraflarla gündeme gelen Burcu Özberk, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    KARAVANDAN PAYLAŞTI

    Özberk, karavanda çekildiği karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 31 yaşındaki güzel oyuncu, göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle karavandan poz veren Burcu Özberk, fotoğrafını ''Naber cınım'' notuyla paylaştı. İşte Burcu Özberk'in karavandan paylaştığı o kare...

    Aşk Mantık İntikam ın Esra sı Burcu Özberk karavandan paylaştı! Göğüs dekoltesi olay oldu #1

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