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- Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk karavandan paylaştı! Göğüs dekoltesi olay oldu
Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk karavandan paylaştı! Göğüs dekoltesi olay oldu
- Haber Merkezi
- 01.10.2021 - 13:03
Geçtiğimiz sezon ''Afili Aşk'' dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, özel hayatıyla değil kariyerindeki yükselişle gündeme gelen ünlülerden.
Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan ''Aşk Mantık İntikam'' dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk'in dizide rol arkadaşı İlhan Şen ile uyumu oldukça beğeniliyor.
Instagram'da sekiz milyona yakın takipçisi bulunan ünlü oyuncu, her geçen gün hayran kitlesini artırmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz gün katıldığı ödül töreninde paylaştığı cesur fotoğraflarla gündeme gelen Burcu Özberk, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
KARAVANDAN PAYLAŞTI
Özberk, karavanda çekildiği karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 31 yaşındaki güzel oyuncu, göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle karavandan poz veren Burcu Özberk, fotoğrafını ''Naber cınım'' notuyla paylaştı. İşte Burcu Özberk'in karavandan paylaştığı o kare...