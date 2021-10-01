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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk karavandan paylaştı! Göğüs dekoltesi olay oldu

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk karavandan paylaştı! Göğüs dekoltesi olay oldu

Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Burcu Özberk, karavanda verdiği bir pozu sosyal medyadan paylaştı. Son zamanlarda iddialı kıyafet tercihleriyle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu.