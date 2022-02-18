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    • Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk minicik hırkasıyla yaktı geçti! Görenlerin nutku tutuldu...

    Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk minicik hırkasıyla yaktı geçti! Görenlerin nutku tutuldu...

    Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Burcu Özberk, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur karelerle gündem olmuştu. Güzel oyuncu, çok konuşulan iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 19:52
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    Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk minicik hırkasıyla yaktı geçti! Görenlerin nutku tutuldu...

    Asıl çıkışını Güneşin Kızları dizisiyle yapan daha sonra Afili Aşk dizisinde rol alarak ününe ün katan Burcu Özberk, şimdilerde Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam ile izleyici karşısına çıkıyor.

    Dizide hayat verdiği Esra karakteriyle adından söz ettiren Burcu Özberk, sergilediği performansın yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Özel hayatıyla da sık sık magazin gündemini meşgul eden Özberk, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    ''YAKTIN BURALARI''

    Güzel oyuncu Burcu Özberk, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündemini meşgul etmişti. Özberk, o çok konuşulan iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Dantelli iç çamaşırının üzerine giydiği minik hırkasıyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, saçlarını savurarak poz verdi.

    Çekildiği kareleri Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Özberk'in paylaşımına, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Hayranları, Özberk'in paylaşımına, ''Ateş ediyorsun'', ''Yaktın buraları'' ve ''Göz kamaştırıcı bir güzellik'' gibi yorumlarda bulundu.

    Aşk Mantık İntikam ın Esra sı Burcu Özberk minicik hırkasıyla yaktı geçti! Görenlerin nutku tutuldu... #1

    Aşk Mantık İntikam ın Esra sı Burcu Özberk minicik hırkasıyla yaktı geçti! Görenlerin nutku tutuldu... #2

    Aşk Mantık İntikam ın Esra sı Burcu Özberk minicik hırkasıyla yaktı geçti! Görenlerin nutku tutuldu... #3

    Aşk Mantık İntikam ın Esra sı Burcu Özberk minicik hırkasıyla yaktı geçti! Görenlerin nutku tutuldu... #4

    Aşk Mantık İntikam ın Esra sı Burcu Özberk minicik hırkasıyla yaktı geçti! Görenlerin nutku tutuldu... #5

    Aşk Mantık İntikam ın Esra sı Burcu Özberk minicik hırkasıyla yaktı geçti! Görenlerin nutku tutuldu... #6


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