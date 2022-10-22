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    Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen yeni imajıyla şoke etti! Sosyal medya ikiye bölündü!

    Aşk Mantık İntikam dizisinde Ozan karakterine hayat veren ünlü oyuncu İlhan Şen, yeni imajıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada olay oldu. İşte yeni imajı...
    • 22.10.2022 - 12:20
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    Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen yeni imajıyla şoke etti! Sosyal medya ikiye bölündü!

    İlhan Şen, Türk oyuncu ve eski mankendir. 2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu, ertesi yıl tekrar katıldı ve yarışmayı kazandı.

    Aynı yıl Best Model of Europe seçildi. Pertevniyal Lisesi ve hemen ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

    İtalya'da çeşitli markaların defilelerinde boy gösterdi. Perspective isimli kısa film ile oyunculuğa ilk adımını attı. Birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu, Aşk Mantık İntikam adlı diziyle birlikte tanındı.

    Başarılı oyuncu İlhan Şen, Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Ozan karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu.

    Burcu Özberk ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu İlhan Şen, ilk oyunculuk deneyimini 2018 yılında Şahin Tepesi ile gerçekleştirdi.

    Ünlü oyuncu, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo, Seni Çok Bekledim ve Biz Böyleyiz gibi yapımlarda da boy gösterdi.

    İlhan Şen, son olarak Sevmek Zamanı dizisinde Deniz Işın ile başrolü paylaştı. İkilinin uyumu çok beğenildi.

    2009 yılında Türkiye'nin En İyi Modeli olarak seçilen İlhan Şen'in yeni imajı herkesi şaşkına çevirdi.

    Yeni imajı olay yarattı

    Eski halinden sonra, Aşk Mantık İntikam dizisinde imajıyla hayranlarını büyülemişti. O dönemler karizmasıyla ekranlara damga vuran İlhan Şen'in yeni hali olay oldu.

    Ünlü oyuncu bir kez daha imaj değişikliğine gitti. Ancak yeni imajı pek beğenilmedi. Sosyal medya ikiye bölündü.

    Aşk Mantık İntikam ın Ozan ı İlhan Şen yeni imajıyla şoke etti! Sosyal medya ikiye bölündü! #1

    Bazı kullanıcılar ünlü oyuncunun yeni imajını beğenirken, bazı kullanıcılardan olumsuz eleştiriler geldi.

    Aşk Mantık İntikam ın Ozan ı İlhan Şen yeni imajıyla şoke etti! Sosyal medya ikiye bölündü! #2

    Aşk Mantık İntikam ın Ozan ı İlhan Şen yeni imajıyla şoke etti! Sosyal medya ikiye bölündü! #3


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