Aşk Mantık İntikam'ın yerine gelecek dizi belli oldu! Başrolde Kurtlar Vadisi Pusu'nun efsane ismi var

Aşk Mantık İntikam'ın yerine gelecek dizi belli oldu! Başrolde Kurtlar Vadisi Pusu'nun efsane ismi var

Başrollerinde Burcu Özberk ile İlhan Şen'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin yerine gelecek olan dizi belli oldu. Fox TV'nin yeni dizisi İyilik, cuma akşamlarına damgasını vurmaya geliyor.

Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, yolun sonuna geldi.

Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı No:9 Productions imzalı Aşk Mantık İntikam dizisi, 42. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.

Cuma akşamlarına damgasını vuran Aşk Mantık İntikam dizisinin yerine gelecek olan dizi de belli oldu.

Bu kışı oldukça şanssız geçiren ve birçok dizisine erken final kararı aldıran Fox TV, İyilik dizisinin yayın gününü açıkladı.

Yayın tarihi belli oldu

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Medyapım imzalı İyilik dizisinin tarihli fragmanı yayınlandı.

Güney Kore dizisi The Queen's House'tan uyarlanan İyilik dizisi, cuma akşamları yayınlayacak.

Bir ihanet hikayesini anlatacak dizi, Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasından bir hafta sonra yani 29 Nisan Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

İyilik - 2. Tanıtım İZLE

Hatice Şendil'i ekranlara döndürdü

Başrollerinde İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş'ın yer aldığı dizi, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Polat Alemdar'ın karısı Ebru karakterine hayat veren Hatice Şendil'i iki yıl aranın ardından ekranlara döndürdü.

Öte yandan İyilik dizisinin televizyon kanallarında dizi yoğunluğunun en fazla olduğu gün olan cuma gecesi, reytinglerde başarılı olup olmayacağı ise büyük bir merak konusu...

İyilik dizisinin hikayesi şöyle:

Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Çok mutlu olan Neslihan, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla (Sera Kutlubey). Artık bundan sonra Neslihan için korunaklı hayatından çıkıp mücadeleye girişme zamanıdır.