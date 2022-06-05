Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı İyilik dizisine geliyor! O isim dizideki heyecanı arşa çıkaracak

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Faruk karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Cihat Tamer, Fox TV ekranlarında yayınlanan İyilik dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Fox TV'nin iddialı dizisi İyilik, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, Güney Kore dizisi The Queen’s House'tan uyarlanan İyilik dizisi, reytinglerdeki başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu da genişliyor.

İki kadının bir erkek için verdiği savaşı ve ihaneti anlatan diziye son olarak usta bir oyuncu katıldı.

Cihat Tamer İyilik dizisiyle ekranlara döndü

Bizimkiler, Yasemince, Yalan Dünya, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol alan ve son olarak Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Cihat Tamer, İyilik dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Cihat Tamer, cuma akşamlarına damgasını vuran dizide Neslihan ve Sinan'ın babası Harun karakterine hayat verecek.

Uzun yıllardır çocuklarıyla görüşmeyen Harun, tekrardan ortaya çıktığında çocuklarının travmaları ortaya çıkacak.