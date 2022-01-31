Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Melisa Döngel mini şortlu kar pozuyla mest etti! 'Dağı erittin'

Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Melisa Döngel mini şortlu kar pozuyla mest etti! 'Dağı erittin'

Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Çağla karakteriyle adından söz ettiren Melisa Döngel, kısa şortuyla kar üstünde poz verdi. Döngel'in paylaşımını görenler, "Dağı erittin" yorumunda bulundu.

Sen Çal Kapımı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Melisa Döngel, son olarak FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Başrollerinde Burcu Özberk ve İhan Şen'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Çağla karakteriyle adından söz ettiren Melisa Döngel, performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de beğeni toplayan Döngel, geçtiğimiz günlerde saçlarını sarıya boyatmıştı.

Yeni imajı hayranları tarafından beğenilmeyen güzel oyuncu, karlar içindeki Ovit yaylasında poz verdi.

KISA ŞORTUYLA KARLAR İÇİNDE POZ VERDİ

Kısacık siyah şortuyla soğuğa meydan okuyan Melisa Döngel, verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

Döngel, üst üste paylaşım yapınca dayanamayan İrem Derici, ünlü oyuncunun paylaşımına "Yaa" yazıp ateş emojisi koydu.

22 yaşındaki genç oyuncunun paylaşımına, "Muhteşemsin" ve "Dağı erittin'' gibi olumlu yorumlar yapıldı.

Bazı takipçileri ise "Yarın yatak döşek hastasın canım geçmiş olsun" diyerek oyuncuyla dalga geçti.