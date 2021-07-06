Aşk Oluversin Gari TV'de ilk kez! Aşk Oluversin Gari filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Aşk Oluversin Gari TV'de ilk kez! Aşk Oluversin Gari filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerini Birand Tunca, Aslıhan Malbora ve Tuğba Melis Türk’ün paylaştığı Aşk Oluversin Gari filmi, TV'de ilk kez bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. İşte Aşk Oluversin Gari konusu ve oyuncu kadrosu

Yapımını Juli Sanat'ın, yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Gürvardar’ın kaleme aldığı ''Oluversin Gari'' film serisinden ''Aşk Oluversin Gari" filmi, bu akşam saat 20.00'de FOX TV'de izleyicisiyle buluşuyor.

TV'de ilk kez yayımlanacak olan filmi FOX TV yayın akışında gören izleyiciler, Aşk Oluversin Gari filmi konusu nedir, i oyuncuları kimler? sorularına yanıt arıyor.

Peki Aşk Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk Oluversin Gari filmi nerede çekildi? İşte Aşk Oluversin Gari filmi hakkında tüm merak edilenler...

AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri Muğla ilinin Milas ilçesinde gerçekleşen seri film, bu akşam FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor..

AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU

TV'de ilk kez yayımlanacak olan filmde; Arkeolog olan Güney (Birand Tunca), babası Salih’in (Suat Sungur) tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenmesiyle Sahilköy'e doğru yola çıkar.

Otel yapımını durdurmak için araştırmaya başlayan Güney, köyde kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya (Aslıhan Malbora) ile tanışır.

Otel arazisini almak ve kazıya başlamak için rüşvetten, usulsüzlüğe her türlü dalavereye hazır olan Salih için işler, oğlunun Sahilköy’e gittiğini öğrenmesiyle karmakarışık olur.

Köyde varlığından şüphelendiği bir antik kentin izini süren Güney, kendini bir anda aşkın içinde bulur ama eski sevgilisi Seda’nın (Tuğba Melis Türk) ve köyde hazine arayanlarla otel yapılmasını isteyen köylülerin arasında kalır.

AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCU KADROSU