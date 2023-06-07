Star TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Yalı Çapkını sezon finaliyle ekranlara veda edecek.

Dizide Gülgün ve Orhan karakterlerine hayat veren, karı-kocayı canlandıran yıldız isimler hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı.

2015 yılında Çağla Şikel'den ayrılan ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un rol arkadaşı Gözde Kansu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

İkilinin sosyal medyada yakıştırılmaları da bu iddiaları güçlendirmişti. İkilinin beraberliği konuşulmaya devam ederken Gözde Kansu sessizliğini bozdu.

Snob Magazin'in haberine göre başarılı oyuncu Gözde Kansu, rol arkadaşı Emre Altuğ ile ortaya çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.

Ünlü oyuncunun rol arkadaşı için kullandığı sözler duyanları şaşkına çevirdi. İşte Gözde Kansu'nun açıklaması...

"Yok, sevgili değiliz. Emre çok sevdiğim bir arkadaşım. Biz haberlere, "Demek karı-koca olarak yakışıyoruz" diyerek, güldük eğlendik." diyen Kansu açıklamasında "Onunla arkadaş olmam muhteşem. Hayatımda kimse yok. Müthiş güzel yalnızım. İşimle aşk yaşıyorum"