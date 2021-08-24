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Aşka bir şans daha! Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman barıştı mı?

Aşka bir şans daha! Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman barıştı mı?

Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak ikilinin aşklarına yeni bir şans verdiği ve barıştıkları belirtildi.