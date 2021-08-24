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- Aşka bir şans daha! Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman barıştı mı?
Aşka bir şans daha! Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman barıştı mı?
Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak ikilinin aşklarına yeni bir şans verdiği ve barıştıkları belirtildi.
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 19:34
Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtı.
İkilinin aşk yaşaması magazin dünyasını şaşırtırken, çift sosyal medyadan mutluluk pozları paylaştı.
Ancak bu mutluluk kısa sürdü, ikili aynı hızla paylaştıkları fotoğrafları sildi.
Bunun üzerine çiftin ayrıldığı iddia edilirken, ikilinin cephesinden yeni bir haber daha geldi.
AŞK İÇİN BİR ŞANS DAHA
Müjde Uzman sevgilisi ile çekildiği romantik kareleri Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
Oğuzhan Uğur ise sevgilisi Uzman'ın paylaşımlarına kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından fotoğrafları yayınladı.
Bu gelişmeler çiftin ilişkilerine yeni bir şans daha verdikleri yönünde yorumladı.