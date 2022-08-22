Kardeşinin düğününe katılamayacağını düşünen damat, düğün salonunda sürprizle karşılaştı. Merdivenlerden aşağı inen asker kardeşini gören damat uzun süre gözyaşı döktü.

Asker aileleri, özel günlerini eksik geçirirken, Türkiye'de yaşanan olay gözleri doldurdu.

Dünyaevine girmeye hazırlanan çift, emek ve hazırlık sonucunda o özel günlerini gerçekleştirdi.

Gelin ve damadın misafirleri selamladığı anda yaşadıkları sürpriz ise duygusal anlara neden oldu.

Asker, ağabeyinin düğüne geldi

Bir anda çalmaya başlayan asker şarkısı, damadın ağlamasına yetti.

Ağebeyine düğüne gelmesinin mümkün olmadığını söyleyen kardeş merdivenlerden üniformasıyla inip ağabeyine uzun süre sarıldı.

Salonda şaşkınlık hakim olurken, davetliler gözyaşı döktü.

Sosyal medyada binlerce yorum alan işte o anlar...

Asker kardeşten damada sürpriz VİDEO