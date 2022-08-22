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    Asker kardeşten damada sürpriz

    Kardeşinin düğününe katılamayacağını düşünen damat, düğün salonunda sürprizle karşılaştı. Merdivenlerden aşağı inen asker kardeşini gören damat uzun süre gözyaşı döktü.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 11:18
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    Asker kardeşten damada sürpriz

    Asker aileleri, özel günlerini eksik geçirirken, Türkiye'de yaşanan olay gözleri doldurdu.

    Dünyaevine girmeye hazırlanan çift, emek ve hazırlık sonucunda o özel günlerini gerçekleştirdi.

    Gelin ve damadın misafirleri selamladığı anda yaşadıkları sürpriz ise duygusal anlara neden oldu.

    Asker, ağabeyinin düğüne geldi

    Bir anda çalmaya başlayan asker şarkısı, damadın ağlamasına yetti.

    Ağebeyine düğüne gelmesinin mümkün olmadığını söyleyen kardeş merdivenlerden üniformasıyla inip ağabeyine uzun süre sarıldı.

    Salonda şaşkınlık hakim olurken, davetliler gözyaşı döktü.

    Sosyal medyada binlerce yorum alan işte o anlar...

    Asker kardeşten damada sürpriz VİDEO

    Asker kardeşten damada sürpriz #1


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