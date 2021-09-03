Aşkı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut ekranlara dönüyor! Bomba dizinin kadrosuna dahil oldu

Bir döneme damga vuran Kanal D'nin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'nda Beşir karakterine hayat veren Baran Akbulut, ekranlara dönüyor. Akbulut, başrolünde Damla Sönmez'in yer aldığı Aziz dizisine katıldı.

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan Show TV'nin en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan Aziz dizisi için hazırlıklar son hızıyla devam ediyor.

6 Eylül tarihinde sete çıkması planlanan dizinin kadrosunda; Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Meral Çetinkaya, Eren Hacısalihoğlu ve Güven Murat Akpınar gibi başarılı isimler rol alıyor.

Merakla beklenen dizinin sete çıkmasına sayılı günler kala bomba gibi bir ismi daha kadrosuna kattı.

AŞK-I MEMNU'NUN BEŞİR'İ BARAN AKBULUT AZİZ DİSİYLE DÖNÜYOR

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği "Beşir" karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Baran Akbulut, ''Aziz'' dizisiyle ekranlara dönüyor.

Bir süre önce tarz değişikliği ile magazin gündemine gelen başarılı oyuncu, birçok teklif aldığını ancak bunları değerlendirme aşamasında olduğunu söylemişti. Yıllardır ekranlardan uzak olan oyuncu, ''Aziz'' diziyle el sıkıştı.

Baran Akbulut, dizide nam-ı diğer Beşibiyerde lakaplı ustabaşı Mustafa’ya hayat verecek.