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    Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i ortaya çıktı, son hali şoke etti! 'Nihal koş'

    Bir döneme damga vuran Kanal D'nin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da Beşir karakterine hayat veren Baran Akbulut, son görüntüsüyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 14:14
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    Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i ortaya çıktı, son hali şoke etti! 'Nihal koş'

    Aşk- Memnu dizisi, aradan yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

    Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de zaman zaman gündeme geliyor.

    Dizideki "Beşir" karakteri ile yıldızı parlayan Baran Akbulut da son dönemin dikkat çeken isimlerinden oldu.

    Nihal'e olan aşkı yüzünden yataklara düşen Beşir, son haliyle görenleri şoke etti.

    Aşk-ı Memnu Beşir'in değişimi

    Şimdilerde 38 yaşındaki Baran Akbulut, bir hayli değişti. Saçlarına aklar düşen Akbulut, yeni imajıyla dikkat çekti.

    Sosyal medyadan paylaşım yapan ünlü oyuncu, takipçilerinin beğenisini topladı.

    Görenler, "Bizim Beşir'e ne olmuş", "Kaybettiğin Beşir'e dön bir bak" "Nihal görse fikri değişir" gibi yorumlar geldi.

    Aşk-ı Memnu nun Beşir i ortaya çıktı, son hali şoke etti! Nihal koş #1

    Aşk-ı Memnu nun Beşir i ortaya çıktı, son hali şoke etti! Nihal koş #2

    Aşk-ı Memnu nun Beşir i ortaya çıktı, son hali şoke etti! Nihal koş #3

    Aşk-ı Memnu nun Beşir i ortaya çıktı, son hali şoke etti! Nihal koş #4

    Aşk-ı Memnu nun Beşir i ortaya çıktı, son hali şoke etti! Nihal koş #5


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