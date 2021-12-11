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Aşkı yine Survivor'da buldu! Nisa Bölükbaşı şampiyon isimle anılıyor...

Aşkı yine Survivor'da buldu! Nisa Bölükbaşı şampiyon isimle anılıyor...

Survivor 2020 ile adını duyuran Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı.