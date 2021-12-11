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- Aşkı yine Survivor'da buldu! Nisa Bölükbaşı şampiyon isimle anılıyor...
Aşkı yine Survivor'da buldu! Nisa Bölükbaşı şampiyon isimle anılıyor...
- Haber Merkezi
- 11.12.2021 - 14:08
- Güncelleme : 11.12.2021 - 14:15
Survivor 2020 yarışmasıyla yıldızı parlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrası sürpriz bir aşka yelken açmıştı.
Bir dargın bir barışık ilişki yaşadıkları konuşulan gözde çift, mayıs ayında yollarını ayırdı.
Nisa Bölükbaşı, uzun bir aradan sonra kapılarını aşka yeniden açtı.
YENİ AŞKI YİNE SURVİVOR'DAN
2017 yılında düzenlenen 'Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşıyor iddiaları sevenlerinin gündeminde.
Birlikte olduğu düşünülen ikili geçtiğimiz günlerde arkadaş grubu ile Kapadokya tatiline gitti.
DOYASIYA EĞLENDİLER
All Star kadrosunda yer alacağı konuşulan Nisa ve Ogeday'ın flört ettiği iddia edilirken, geçtiğimiz akşam yeni görüntüler ortaya çıktı.
Nisa ve Ogeday, bir arkadaşlarının doğum gününe birlikte katıldı. İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.