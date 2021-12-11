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    Aşkı yine Survivor'da buldu! Nisa Bölükbaşı şampiyon isimle anılıyor...

    Survivor 2020 ile adını duyuran Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 14:15
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    Aşkı yine Survivor'da buldu! Nisa Bölükbaşı şampiyon isimle anılıyor...

    Survivor 2020 yarışmasıyla yıldızı parlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrası sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

    Bir dargın bir barışık ilişki yaşadıkları konuşulan gözde çift, mayıs ayında yollarını ayırdı.

    Nisa Bölükbaşı, uzun bir aradan sonra kapılarını aşka yeniden açtı.

    YENİ AŞKI YİNE SURVİVOR'DAN

    2017 yılında düzenlenen 'Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşıyor iddiaları sevenlerinin gündeminde.

    Birlikte olduğu düşünülen ikili geçtiğimiz günlerde arkadaş grubu ile Kapadokya tatiline gitti.

    DOYASIYA EĞLENDİLER

    All Star kadrosunda yer alacağı konuşulan Nisa ve Ogeday'ın flört ettiği iddia edilirken, geçtiğimiz akşam yeni görüntüler ortaya çıktı.

    Nisa ve Ogeday, bir arkadaşlarının doğum gününe birlikte katıldı. İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

    Aşkı yine Survivor da buldu! Nisa Bölükbaşı şampiyon isimle anılıyor... #1

    Aşkı yine Survivor da buldu! Nisa Bölükbaşı şampiyon isimle anılıyor... #2

    Aşkı yine Survivor da buldu! Nisa Bölükbaşı şampiyon isimle anılıyor... #3

    Aşkı yine Survivor da buldu! Nisa Bölükbaşı şampiyon isimle anılıyor... #4

     

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