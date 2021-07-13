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    Aşkın Tarifi 7.bölüm fragmanı: Kız kardeşine aşığım!

    Aşkın Tarifi dizisi, altıncı bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin merakla beklenen 7. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Aşkın Tarifi 7. bölüm fragmanı...
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 09:35
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    Aşkın Tarifi 7.bölüm fragmanı: Kız kardeşine aşığım!

    Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi, dün akşam yeni bölümüyle seyircileri ekrana kilitledi.

    Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Aşkın Tarifi'nde, Mirza’yı ofisinde yakalamış olan Taylan, Fırat’ı köşeye sıkıştırdı. Fırat ise  arkadaşı ve Naz arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı.

    Restoranda yemek yarışmasının ön eleme heyecanı herkesi sarmışken, Fırat’ın ortadan kaybolması şok etkisi yarattı.

    Seyirciler, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. İşte Aşkın Tarifi 7. bölüm tanıtımı...

    Aşkın Tarifi 7.Bölüm Tanıtımı VİDEO

     

    AŞKIN TARİFİ 6. SON BÖLÜM

    Naz, bir gece önce kendisine hiçbir açıklama yapmadan giden Fırat’a zaten tepkilidir. Üstüne bu kayboluş, onu iyice sinirlendirir. Sonunda Fırat, Naz’ın karşısına çıktığında, ikili arasında fırtınalar kopar.

    Fırat, Naz’a kendini anlatma çabasındayken; bir anda karşısına çıkan beklenmedik kişi ise, Fırat’ı tam anlamıyla allak bullak eder. Naz ve Fırat arasında ipler gerilmişken, Naz, Fırat’ın ailesiyle ilgili de yanlış şeyler düşünmeye başlar.

    Bu yüzden, Fırat’ı çok kırar. Sonrasında pişman olan Naz, Fırat’la aralarındaki tüm gerilimi sona erdirmek için bir adım atar. Ancak bu defa da Fırat’ın evinde, onu büyük bir sınav bekler. Naz’ın Fırat’a olan güveni, yerle bir olur. Fırat, Naz’ın düşüncelerini değiştirebilecek midir? Yoksa Naz tüm planı anlayacak mıdır?

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