Aşkın Tarifi dizisi final yaptı, Kadir Doğulu'nun o paylaşımı herkese duygulandırdı..

Aşkın Tarifi dizisi final yaptı, Kadir Doğulu'nun o paylaşımı herkese duygulandırdı..

Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk ile başrolü paylaştığı Aşkın Tarifi, final verdi. Doğulu veda mesajına, "Yeni hikayelerde, başka karakterler ile görüşmek, kavuşmak dileğiyle" notunu düştü.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı kadrosunda ise Alper Saldıran, Cem Davran ve Yasemin Baştan gibi isimlerin olduğu Aşkın Tarifi dizisi final verdi.

Reyting savaşını kazanamayan ve istediği başarıyı elde edemeyen dizi, 13. bölümüyle ekrana veda etti.

Serra Arıtürk ile olan samimi paylaşımları nedeniyle takipçilerinden eleştiri alan Kadir Doğulu, dizi için bir veda mesajı yayınladı.

Doğulu'nun duygusal mesajı takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

"FIRAT ŞEF KAÇAR.."

Kadir Doğulu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü;

"Fırat Şef kaçar... İzleyene, yapımda emeği geçen tüm ekibe, oyuncu dostlarıma, destek olan herkese çok teşekkür ederim.

Çok değerli kazanımlarım oldu, çok şey öğrendim. Yeni hikayelerde, başka karakterler ile görüşmek, kavuşmak dileği ile. Aşkın Tarifi hoşça kalın..."