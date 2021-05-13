Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Aşkın Tarifi konusu ve oyuncuları

Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Aşkın Tarifi konusu ve oyuncuları

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ü bir araya getiren yeni dizi Aşkın Tarifi, seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor.

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı yeni dizi Aşkın Tarifi, Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çekimleri başlayan dizinin ilk tanıtım fragmanı da yayımlandı.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan başarılı oyuncu Kadir Doğulu ve partneri sanatçı Serra Arıtürk'ün hayranları, Aşkın Tarifi dizisi ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

Peki Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? İşte, Aşkın Tarifi konusu ve oyuncu kadrosu...

AŞKIN TARİFİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi'nin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp ve yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor.

Yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un oturduğu, senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül'ün kaleme aldığı Aşkın Tarifi dizisi, 1. bölümüyle 7 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak.

Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan diziden gelen fotoğraflar ve tanıtım fragmanı, ikilinin hayranlarını sevindirdi.

AŞKIN TARİFİ KONUSU

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler.

Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır.

Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a “aşk dersi” verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

AŞKIN TARİFİ OYUNCU KADROSU

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda;

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalan usta oyuncu Cem Davran, son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.