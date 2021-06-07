Aşkın Tarifi dizisinin Fırat'ı Kadir Doğulu kimdir? Kadir Doğulu'nun biyografisi

Uzun bir aradan sonra ekranlara aşk konulu bir yaz dizisiyle dönen Kadir Doğulu, Aşkın Tarifi'yle bu akşam ekranlarda.. Peki Kadir Doğulu kimdir? İşte hakkında merak edilenler..

Kanal D ekranlarında yer alacak Aşkın Tarifi dizisinin Gaziantepli şefi Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a ders vermek isterken, gerçek aşk ile buluşuyor.

Fırat karakterini ise ekranlara dönme kararı alan 39 yaşındaki oyuncu Kadir Doğulu canlandırıyor.

Seyircilerin ilgisini çeken dizide Kadir Doğulu hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Kadir Doğulu kaç yaşında, nereli, kiminle evli gibi sorular araştırılıyor.

İşte Aşkın Tarifi dizisinin Fırat'ı Kadir Doğulu hakkında merak edilen bilgiler..

AŞKIN TARİFİ FIRAT KİMDİR?

Mert, içten ve gözü kara bir gençtir. Aslen Anteplidir. Tam bir doğulu gibi tuttuğunu koparan, dürüst ve sözünün eridir.

Fırat’ın tek kusuru, delinin de delisi akan kanıdır. Kızdığında, gözü dünyayı görmez. Kararlarını hiç düşünmeden, aniden verir. İşler sarpa sardığındaysa, asla kaçmaz. Çok fedakâr, daima kendinden önce sevdiklerini düşünen biridir.

En büyük tutkusu ise yemektir. Kebap yapmayı çok küçük yaşta, Antep’te babasına çıraklık ederek öğrenmiştir. Büyüdükçe, diğer mutfaklara da ilgi duymaya başlamıştır.

Okumaya geldiği İstanbul’da Fransız mutfağıyla özellikle ilgilenmiş, bu konuda eğitimler almış, önemli şeflerle çalışma fırsatı bulmuştur.

KADİR DOĞULU'NUN BİYOGRAFİSİ

Abdulkadir Doğulu ya da kısaca Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982, Mersin doğumlu, Türk oyuncu ve mankendir. Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 yılında Türkiye'nin Mersin şehrinde doğdu. Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Neslihan Atagül ile evlidir.

İlk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu. Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır.

Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve FOX'ta başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanan Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı.

2015 yılının şubat ayında ATV'de başlayan Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Mehmet Giray Han'ı canlandırmaktadır.

2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan " Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide "Alper" rolüne hayat vermiştir. Dizi 30 Ocak 2017'de sona ermiştir.