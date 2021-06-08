Aşkın Tarifi dizisinin Şebnem'i İdil Sivritepe kimdir? İdil Sivritepe'nin biyografisi

İlk bölümüyle ekranlara gelen Aşkın Tarifi dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla gündemde. Şebnem karakterini canlandıran İdil Sivritepe ise büyük beğeni topladı. Peki İdil Sivritepe kimdir?

Kanal D ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Aşkın Tarifi oyuncularından biri de dizinin Şebnem’i İdil Sivritepe oldu.

İzleyiciler, ekranların yeni yüzü olan İdil Sivritepe kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı gibi soruları araştırıyor.

Şebnem karakterine hayat veren genç oyuncu, performansı ile izleyicilerin beğenisini kazandı. Peki İdil Sivritepe kimdir? İşte, Aşkın Tarifi’nin Şebnem’i İdil Sivritepe ile ilgili merak edilenler…

İDİL SİVRİTEPE KİMDİR?

İzmir'de dünyaya gelen genç oyuncu lise eğitiminden sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda arp eğitimi aldı. Arp üzerine yurt içi ve yurt dışında pek çok kez eğitim aldı.

Lisans eğitimi bittikten sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almaya başladı. Müzik alanında başarılı işlere imza atan İdil Sivritepe, oyunculuğa da adım attı.

Kamera karşısına ilk kez Sil Baştan isimli dizi ile geçti. Ardından Avlu dizisinde Pelin karakteriyle rol aldı.

Son olarak ise Kanal D ekranlarında başlayan Aşkın Tarifi dizisinde Şebnem rolüne hayat vermesi le adından söz ettiriyor.