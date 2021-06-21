Aşkın Tarifi Gülendam kimdir? Ümmü Putgül kaç yaşında, nereli?

Aşkın Tarifi dizisinin Gülendam'ı Ümmü Putgül, seyircilerin merak konusu oldu. Aşkın Tarifi Gülendam kimdir? Ümmü Putgül kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

Aşkın Tarifi adlı dizide birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrollerin yanı sıra dizide yer alan her isim seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Bu isimlerden biride dizide Gülendam karakterine hayat veren Ümmü Putgül.

Şivesi ve oyunculuğu ile seyircilerin beğenisini kazanan Gülendam karakterini canlandıran 41 yaşındaki Ümmü Putgül'e dair bilgiler araştırılıyor.

Peki Aşkın Tarifi Gülendam kim? Ümmü Putgül kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...

AŞKIN TARİFİ GÜLENDAM KARAKTERİ

Aşkın Tarifi dizisinde Gülendam karakteri dikkat çekiyor. Gülendam suyuna gidilirse pamuk şekeri ama kızınca acı biber misalidir. Öfkelenince gözü bir şey görmez, öfkelendiren kişi zor durumda kalabilir. Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister.

ÜMMÜ PUTGÜL KİMDİR?

28 Ocak 1982 yılında Muğla’nın Bodrum ilçesinde dünyaya gelen Ümmü Putgül, ilköğretim ve lise eğitimini Muğla’da tamamladı. Ardından üniversite eğitimi için Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni tercih etti. Burada oyunculuğa olan merakını keşfeden oyuncu Londra’da oyunculuk eğitimi almaya karar verdi.

Eğitimin ardından ülkesine dönen oyuncu ilk defa 2016 yılında Cem Yılmaz’ın başrolde olduğu İftarlık Gazoz filminde Gülizar karakterine hayat verdi. Burada anne karakteri ile dikkatleri üzerine topladı. Ayrıca bu filmde çocuk oyuncu Efe Parlar‘ın oyuncu koçluğunu yapmıştır. Ardından 2018 yılında Çocuklar Sana Emanet isimli filmde Aysun karakterine hayat verdi. Aynı yıl Saf isimli yapımda Nevin karakterini canlandırdı.

2018 yılında yıldızının parladığı Avlu dizisinde Dudu Aktaş karakterine hayat verdi. Burada Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Çağdaş Onur Öztürk ve Ayça Damgacı gibi isimlerle birlikte rol aldı.

2020 yılında Bir Annenin Günahı isimli dizide Neriman karakterini canlandırdı. Ancak bu dizi 5 bölümün ardından final kararı aldı. Aynı yıl İlk Gün isimli kısa filmde rol aldı. 2021 yılında Netflix yapımı Fatma isimli dizide konuk oyuncu olarak yer aldı.

Putgül şimdilerde başrolünde Kadir Doğulu, Serra Öztürk, İdil Sivritepe gibi isimlerin başrolde yer aldığı yeni yaz dizisi olan Aşkın Tarifi dizisinde rol almaktadır. Aşkın Tarifi dizisi Gülendam karakterine hayat veren oyuncu burada da dikkat çeken isimlerden biri oldu.