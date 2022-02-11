Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli konusu ve oyuncu kadrosu

Başrolünde Burak Sevinç'in yer aldığı ve bu akşam ilk bölümüyle TRT 1'de izleyicisiyle buluşacak olan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri merak ediliyor.

Yönetmenliğini Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin, yapımcılığını ise Kemal Tekden'in üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, bu akşam itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

Başrollerinde Burak Sevinç, Sinan Albayrak, Fırat Topkorur ve Hüseyin Soysalan gibi isimlerin yer aldığı Tekden Film imzalı Hacı Bayram-ı Veli dizisi, Ankara'nın manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatını konu alıyor.

Aşkın Yolculuğu: Yunus Emre'nin ardından serinin ikinci dizisi olan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, 11 Şubat itibarıyla her Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 izleyicisiyle buluşacak.

Senaryosunu İsa Yıldız’ın kaleme aldığı ve 26 bölümden oluşan dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri de merak konusu oldu. İşte Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin oyuncu kadrosu ve karakter analizleri...

AŞKIN YOLCULUĞU: HACI BAYRAM-I VELİ KONUSU

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi, Anadolu'da İslamiyet'in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin ''bildim, buldum, oldum'' düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak.

OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

BURAK SEVİNÇ (MOLLA NUMAN)

Kara Medrese’nin takdir edilen müderrislerindendir. Başına gelecek olan badirelerden sonra büyük bir manevi arayış içine girecektir. Somuncu Baba ile tanışmasından sonra hayata bakışı değişecektir.

HÜSEYİN SOYSALAN (SOMUNCU BABA)

Yaşına rağmen dinç ve kuvvetli bir adamdır. Mesleği fırıncılık olduğu için Somuncu Baba olarak anılmaktadır. İnsanlara mesafelidir. Temel düsturu “Şöhret afettir!”

ATAKAN YARIMDÜNYA (ABDAL MURAT)

Abdal Murat, Molla Numan’ın öz ağabeyidir. Ankara ahalisi ona meczup gözüyle bakar. Onun muhabbeti bir tek Somuncu Baba’yadır. Ama gözü her zaman kardeşinin üstündedir.

SİNAN ALBAYRAK (MEVLÜT BEY)

Mevlüt Bey Peçenek boyuna bağlı bir obanın Yörük beyidir. Obasının iyiliği için uğraşır. Yardımsever, eli açık bir adamdır. Somuncu Baba’nın fırıncıdan fazlası olduğunun farkındadır.

SENA ÇAKIR (AYŞE HATUN)

Mevlüt Beyin kızıdır. At biner, kılıç kuşanır, ok atar. Doğru bildiğini söylemekten çekinmez. Molla Numan ile karşılaştıkları andan itibaren oluşan bağ onu da olayların içine çekecektir.

FURAT TOPKORUR (MOLLA RÜSTEM)

Molla Rüstem Kara Medrese’de hocadır. Molla Numan’ın yakın arkadaşıdır. Sermüderris olma hırsı gözünü kör edecek ve Molla Numan’a kurulan tuzaklara ortak olacaktır.