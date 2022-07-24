Petrol
97.19
-1.21%
Euro
18.1583
0.19%
Dolar
17.8006
0.41%
Altın
987.85
0.29%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
394.933
-3.16%
BTXN Coin
10.55
-5.38%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Aşkını ilan etti! Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisiyle aynı karede...

    Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun yüzü güldü. Yeni sevgilisini sosyal medya hesabından paylaşan Bekiroğlu'nun fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.
    • 24.07.2022 - 14:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aşkını ilan etti! Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisiyle aynı karede...

    Sosyal medyada paylaştığı videolar ile büyük bir üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, oyunculuk kariyerinde ilerlemeye devam ediyor.

    Bekiroğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

    Oyunculuğa Adı Mutluluk dizisiyle adım atan Aslı Bekiroğlu, daha sonra İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı.

    Geçtiğimiz yıllarda sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozları internete sızdırılan Bekiroğlu, o dönem büyük sıkıntılar yaşamıştı.

    Sevgilisi ile uygunsuz görüntülerinin ifşasının ardından Aslı Bekiroğlu, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Can Koçkan'la ilişkisini noktalamıştı.

    Son olarak Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu yeni ilişkisini Instagram hesabından paylaştığı pozuyla ilan etti.

    Bekiroğlu, DJ Taykun ile ilişki yaşamaya başladı. Ünlü çifte takipçlerinden tebrik mesajları yağdı.

    İşte Aslı Bekiroğlu'nun yeni aşkı...

    Aşkını ilan etti! Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisiyle aynı karede... #1

    Aşkını ilan etti! Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisiyle aynı karede... #2


    İlginizi Çekebilir

    MTV'de ikinci taksit için son gün yaklaşıyor
    Otomobil

    MTV'de ikinci taksit için son gün yaklaşıyor

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    Arda Güler, Jorge Jesus’un elini öptü
    Futbol

    Arda Güler, Jorge Jesus’un elini öptü

    Görüş Bildir