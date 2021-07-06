Aşkları belgelendi! Birce Akalay'ın yeni sevgilisi Erdem Hamza kimdir?

37 yaşındaki ünlü oyuncu Birce Akalay, geçen ay aşk yaşamaya başladığı mimar sevgilisi Erdem Hamza ile ilk kez görüntülendi. Peki Birce Akalay'ın yeni sevgilisi Erdem Hamza kimdir? İşte o görüntüler..

Geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı Fasih Saylan ile yollarını ayıran Birce Akalay, yeni bir aşka yelken açtı.

Şimdilerde ''Kuş Uçuşu'' adlı dizide Lale karakterine hayat veren Akalay, önceki akşam yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı sevgilisi Erdem Hamza ile objektiflere takıldı.

Bu görüntülerin ardından Birce Akalay'ın hayranları, Erdem Hamza hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki Birce Akalay'ın yeni sevgilisi Erdem Hamza kimdir? İşte detaylar...

ERDEM HAMZA KİMDİR?

37 yaşındaki ünlü oyuncu Birce Akalay, geçen ay aşk yaşamaya başladığı Mimar sevgilisi Erdem Hamza ile birlikte ilk kez Asmalımescit'teki bir mekanda görüntülendi.

Arkadaş grubuyla sohbet eden çiftin birbirlerine aşk dolu bakışları gözlerden kaçmadı.

TV100'ün haberine göre Akalay, mekandan çıkarken gazetecilere, "İyi akşamlar" diyerek aracına bindi.

Yeni ilişkisinin sorulması üzerine, "Teşekkürler, hiç o konuları konuşmayalım." diyerek uzaklaştı. Akalay, açıklama yaparken aracın içinde bulunan Erdem Hamza ise yüzünü gizledi.

Mimar olduğu bilinen Hamza Erdem ile ilgili sosyal medyada pek fazla bilgi bulunmuyor.