Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
359.204
-0.55%
BTXN Coin
10.85
-3.21%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Çita ve genç kızın sevimli anları kamerada

    Genç kızın yanında duran çita, genç kızı öpüp yanağını yaladı. Çitanın beklenmedik bir hareket sergilediği o anlar, sosyal medyada beğenildi.
    • 02.10.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 16:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çita ve genç kızın sevimli anları kamerada

    Çitalar, doğanın en vahşi ve yırtıcı hayvanları olarak biliniyor.

    Yırtıcı çitalar, aç olduklarında onları besleyen bakıcılarını bile avlayabiliyor.

    Öte yandan genç kız ve çitanın videosu, izyenleri şaşırttı.

    Çita genç kızı öptü

    Çitanın genç kızla birlikte otururken bir anda verdiği tepki, görenleri gülemsetti.

    Kaydedilen görüntülerde; çitanın genç kızı öpüp, yanağını yaladığı görüldü.

    Çita ve genç kızın sevimli anları kamerada

    Genç kız gülümsedi

    Genç kıza sevgi gösteren bu çitanın izleyenleri şaşırttığı, genç kızın ise gülümsediği anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenildi.

    Çita ve genç kızın sevimli anları kamerada #1

    Çita ve genç kızın sevimli anları kamerada #2


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Mersin'deki PKK saldırısının ayrıntıları
    Gündem

    Mersin'deki PKK saldırısının ayrıntıları

    AB: Rusya'da seferberlikten kaçanlar Avrupa'da kalamaz
    Dünya

    AB: Rusya'da seferberlikten kaçanlar Avrupa'da kalamaz

    Görüş Bildir