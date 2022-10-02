Çita ve genç kızın sevimli anları kamerada

Çita ve genç kızın sevimli anları kamerada

Genç kızın yanında duran çita, genç kızı öpüp yanağını yaladı. Çitanın beklenmedik bir hareket sergilediği o anlar, sosyal medyada beğenildi.

Çitalar, doğanın en vahşi ve yırtıcı hayvanları olarak biliniyor.

Yırtıcı çitalar, aç olduklarında onları besleyen bakıcılarını bile avlayabiliyor.

Öte yandan genç kız ve çitanın videosu, izyenleri şaşırttı.

Çita genç kızı öptü

Çitanın genç kızla birlikte otururken bir anda verdiği tepki, görenleri gülemsetti.

Kaydedilen görüntülerde; çitanın genç kızı öpüp, yanağını yaladığı görüldü.

Çita ve genç kızın sevimli anları kamerada

Genç kız gülümsedi

Genç kıza sevgi gösteren bu çitanın izleyenleri şaşırttığı, genç kızın ise gülümsediği anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenildi.