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Aslı Enver bronz teni ve derin dekoltesiyle kasıp kavurdu! 'Bu kadarı bünyeye fazla be Aslı'

Aslı Enver bronz teni ve derin dekoltesiyle kasıp kavurdu! 'Bu kadarı bünyeye fazla be Aslı'

Katıldığı özel bir gecede giydiği elbise ile dikkatleri üzerine çeken Aslı Enver için, sosyal medya üzerinden beğeni ve övgü dolu dolu yorumlar geldi.