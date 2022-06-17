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- Aslı Enver bronz teni ve derin dekoltesiyle kasıp kavurdu! 'Bu kadarı bünyeye fazla be Aslı'
Aslı Enver bronz teni ve derin dekoltesiyle kasıp kavurdu! 'Bu kadarı bünyeye fazla be Aslı'
- 17.06.2022 - 15:22
10 Mayıs 1984 yılında Londra'da hayata gözlerini açan Aslı Enver, 12 yaşında ailesiyle beraber Türkiye'ye taşındı.
Türkiye'ye geldikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim alan Enver, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
2007-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine Ergun karakterini canlandıran Aslı, büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.
Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin projelerinde yer alan Aslı Enver, sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında geliyor.
İstanbullu Gelin dizisinde hayat verdiği Süreyya rolü sayesinde iyice ünlenen Enver, Babil dizisinden sonra dijital projelere yöneldi.
Aşk hayatında umduğunu bulamayan ancak kariyerinde başarılara imza atan güzel oyuncu, Disney Plus gecesinde giydiği göğüs dekoltesi sarı elbisesiyle herkesi mest etti.
Bronz teni ve güzelliği ile sosyal medyayı yıkan Aslı Enver için, yorum ve beğeniler peş peşe geldi.
Aslı Enver'in hayran bırakan güzelliği
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen yeni yayın platformu Disney Plus'ın lansmanına katılan ve güzelliğiyle damga vuran Aslı Enver, fiziğiyle dikkati çekti.
Lansmanda giydiği göğüs dekolteli sarı elbisesiyle pozlarını Instagram hesabından paylaşan Aslı Enver, takipçilerinin aklını başından aldı.
Düzgün fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştıran Enver'in bu paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçilerinden bazıları, "Ortalığı resmen yaktın yıktın" yorumlarında bulundu.
İŞTE O POZLAR