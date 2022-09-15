Son dönemde yaşadığı aşklarla gündem olan Aslı Enver, paylaştığı pozlarla hayranlarının aklını başından aldı. Güzel ismin hikayelerine yorum ve beğeni yağdı.

10 Mayıs 1984 yılında Londra'da dünyaya gelen Aslı Enver, 12 yaşında Türkiye'ye geldi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel isim, Kavak Yelleri'nde Mine'ye hayat verdi.

Uzun soluklu bir dizi olan Kavak Yelleri sayesinde çıkışa geçen Enver, Hayat Bilgisi ve Suskunlar dizilerinde boy gösterdi.

Suskunlar'da sergilediği performans ile beğenilen Enver, İstanbullu Gelin'de ününü ikiye katlamayı başardı.

Hem kariyer hem de aşk hayatıyla gündem olan Enver, 13 Temmuz 2012 yılında Birkan Sokullu ile evlendi.

Sokullu ile olan evliliğini 2015 yılında sonlandıran güzel oyuncu, Murat Boz ile uzun soluklu bir aşk yaşadı.

Murat Boz ile evlenmek isteyen ancak bu evlilik gerçekleşmediği için ayrıldığı söylenen Enver, son olarak Önder Öztarhan ile anıldı.

Şu sıralar aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Aslı Enver, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozu ile algıları değiştirdi.

Aslı büyüledi

Hayatından kesitler paylaşmaya devam eden ve sosyal medyada oldukça aktif olan isim, derin göğüs dekolteli pozuyla görenleri büyüledi.

Enver, geçtiğimiz günlerde bikinili tatil pozunu paylaşmış ve sevenlerinden binlerce yorum ve beğeni almıştı.

Önder Tiryaki, Dilara Aksüyek, Bige Önal gibi pek çok farklı isim de ünlü oyuncuya yorumda bulunmuştu.