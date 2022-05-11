Aslı Enver doğum gününde hayranlarını mest etti, bikinisiyle meydan okudu! 'Gözüküyor ama olsun be Aslı'

Aslı Enver doğum gününde hayranlarını mest etti, bikinisiyle meydan okudu! 'Gözüküyor ama olsun be Aslı'

38 yaşına giren Aslı Enver, doğum gününe özel sosyal medya hesabından yeni bir kare yayınladı. Deniz kıyısından verdiği pozu hayranlarıyla paylaşan Enver, güzelliğiyle herkesi büyüledi.

10 Mayıs 1984 yılında Londra'da dünyaya gelen Aslı Enver, 12 yaşında Türkiye'ye geldi ve annesinin yönlendirmesiyle tiyatroya başladı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk alanında eğitim alan Aslı Enver, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde Mine'ye hayat veren ve bu sayede tanınan Enver, Suskunlar ile kariyer hayatının zirvesine çıktı.

Kardeşim Benim isimli sinema filminde Murat Boz ve Burak Özçivit ile birlikte yer alan Enver, İstanbullu Gelin'de ise Özcan Deniz ile beraber boy gösterdi.

İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya'ya hayat veren ve popülaritesini artıran Enver, Babil dizisinden sonra ekranlarda uzak kaldı.

Murat Boz'un ardından Önder Öztarhan ile aşk yaşayan ve bu aşkla gündem olan Enver, dün yeni yaşını kutladı.

Yeni yaşına özel paylaşım yapan Aslı Enver, bikinisiyle sahile indi ve 38. yaşına "Merhaba" dedi.

Enver'in bikiniyle paylaştığı kareler sosyal medya üzerinden yoğun ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Aslı Enver büyüledi

Instagram'dan paylaştığı pozuna, 'b-day' ifadesini düşen Enver, takipçilerinden çok sayıda 'İyi ki doğdun' mesajı aldı.

Deniz kıyısından sütyenli paylaşım yapan Enver, düzgün fiziğiyle büyüledi. Enver Instagram hesabından paylaştığı pozlarda hem güzelliğiyle hem de cesurluğuyla büyülüyor.

Ayrılık açıklaması

Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver, önceki gün 'Söylemezsem Olmaz' programının objektifine takıldı.

Güzel oyuncu, Önder Öztarhan ile ilgili sorulara, “Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık” yanıtını verdi.