Aslı Enver kiminle evlendi? Berkin Gökbudak kimdir, nereli ve ne iş yapıyor?

Aslı Enver kiminle evlendi? Berkin Gökbudak kimdir, nereli ve ne iş yapıyor?

Başarılı ve güzel oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla evlendiğini duyurdu. Ünlü oyuncunun eşi merak konusu oldu. Berkin Gökbudak kimdir? Nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslı Enver, sevenlerini şoke etti.

2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Birkan Sokullu ile evlenip 3 yıl sonra boşanan Aslı Enver, bir kez daha nikah masasına oturdu.

Bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle sade bir törenle dünya evine giren başarılı oyuncu, en yakın arkadaşlarını ve aile üyelerini davet etti.

Nikahtan eşiyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. O pozlara binlerce yorum geldi. Takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Sürpriz bir şekilde evlendi

Aslı Enver, 38 yaşındaki iş insanı Berkin Gökbudak ile dünya evine girdi. Enver, nikah törenindeki pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaştığı o kareler sosyal medyayı salladı. Evlenme kararıyla takipçilerini şaşırtan Aslı Enver'e yorumlar çığ gibi geliyor. Yeni eşi Berkin Gökbudak ise merak konusu oldu. Peki Berkin Gökbudak kimdir? Nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Berkin Gökbudak kimdir?

İş dünyasında bilinen isimlerinden biri olan Berkin Gökbudak'ın 1983 yılında doğduğu öğrenildi. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Gökbudak Yüksek lisansını ise Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi üzerine tamamladı.

Bunun üzerine de şu an ilaç İş Bitim Liderliği görevini üstlendiği öğrenildi. Bu alanda bunun yanı sıra da ürün müdürü, global ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği ve müşteri ilişkileri pozisyonlarında görev aldığı gelen bilgiler arasındaydı.

Şimdilerde ise işindeki başarısının yanı sıra güzel oyuncu Aslı Enver ile birlikteliğinin evlilik ile tamamlanması konusu ile gündeme geliyor.