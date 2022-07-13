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Aslı Enver tekne pozları ile büyüledi! 'Sen en parlak güneşsin'

Aslı Enver tekne pozları ile büyüledi! 'Sen en parlak güneşsin'

Güzel oyuncu Aslı Enver tatilde yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı.Aslı Enver'in bu pozları binlerce kez beğenildi..