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- Aslı Enver tekne pozları ile büyüledi! 'Sen en parlak güneşsin'
Aslı Enver tekne pozları ile büyüledi! 'Sen en parlak güneşsin'
Güzel oyuncu Aslı Enver tatilde yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı.Aslı Enver'in bu pozları binlerce kez beğenildi..
- 13.07.2022 - 16:24
Ünlü oyuncu Aslı Enver sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımı ile büyük beğeni topladı.
Takipçileri ünlü oyuncunun fotoğrafına yüzlerce yorum yaptı.Bol bol fotoğraf paylaşan güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
En son Netflix platdormunda yayınlanan "Sen Yaşamaya Bak" adlı filmde rol alan oyuncu burada gösterdiği performans ile büyük beğeni toplamıştı.
Şimdilerde tatilde olan Aslı Enver tekneden paylaştığı pozlar ile gündeme geldi.İşte güzel oyuncunun tatil pozları;