Aslı Enver'in annesi genç kızlara hatta mankenlere taş çıkarttı taş! 'Anasına bak kızını al..'

Aslı Enver'in annesi genç kızlara hatta mankenlere taş çıkarttı taş! 'Anasına bak kızını al..'

Güzel oyuncu Ası Enver'in annesi Dilek Enver, güzelliğiyle mankenlere taş çıkarttı. Aslı Enver'in sosyal medya hesabından yayınladığı eğlenceli kareler, ikilinin ilişkisini gözler önüne serdi.

19 Mayıs 1984 yılında Londra'da dünyaya gelen Aslı Enver, 12 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

Annesinin yönlendirmesiyle birlikte Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatroya başlayan Enver, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ardından Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Asıl çıkışını Kavak Yelleri sayesinde yapan Aslı Enver, ardından Suskunlar dizisinde bunu iyice artırdı.

2012 yılında evlendiği Birkan Sokullu ile 2015 yılında boşanan ve 2016'da vizyona giren Kardeşim Benim filminde yer alan Enver, Murat Boz'la aşk yaşamaya başladı.

Murat Boz'la sevgili olduğu dönemler Özcan Deniz'le birlikte İstanbullu Gelin dizisine başlayan ve oyunculuk dersi veren Enver, kariyerinin zirvesine yerleşti.

2009 yılında Murat Boz'dan ayrılan ve son olarak Babil dizisinde yer alan Enver, şu sıralar Önder Öztarhan ile aşk yaşıyor.

Netflix'e çektiği Sen Yaşamaya Bak ile yeniden hayranlarının karşısına çıkan Enver, sosyal medya paylaşımlarında ise hız kesmiyor.

Güzel oyuncunun son olarak annesi Dilek Enver ile paylaştığı eğlenceli kareleri, beğeni rekoru kırdı.

Aslı Enver ve annesi

Hem aşk hem de iş alanında başarıyı bulan Aslı Enver'in yakın zamanda önder Öztarhan'la nikah masasına oturacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Öztarhan'ın annesi ile yemek yiyen Enver, son olarak kendi annesiyle yeni karelerini yayınladı.

Aannesiyle keyifli anlarını paylaşan Aslı Enver, sosyal medyada gündeme geldi. Enver'i görenler, "Anasına bak, kızını al'" yorumunda bulundu.