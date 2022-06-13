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    Aslı Enver'in disleksi hastası olduğu öğrenildi

    Güzel ve başarılı oyuncu Aslı Enver, disleksi hasatlığıyla mücadele ediyor. Daha önce bu konu hakkında verdiği röportajlarda konuşan Enver, çocukken çok zorlandığını açıklamıştı.
    • 13.06.2022 - 15:38
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    Aslı Enver'in disleksi hastası olduğu öğrenildi

    Güzelliği ile dikkati çeken Aslı Enver, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

    Oyunculuğuyla göz dolduran ve dijital platformlara içerikler yapan Enver, aşk hayatıyla ise gündemden düşmüyor.

    Son olarak Önder Öztarhan ile aşk yaşayan ancak umduğunu bulamayan Enver'in disleksi hastası olduğu öğrenildi.

    Çocukken bu konuda zorlandığını ancak aşmayı başardığını söyleyen Enver, verdiği röportajlarda bu konuya ilişkin açıklamalar yapmayı ihmal etmiyor.

    Aslı Enver'in disleksi ile olan mücadelesi

    Tiyatro sahnesine çıkan ve konservatuvar mezunu olan Aslı Enver, disleksi hastalığıyla mücadele ediyor. Üstelik Aslı Enver'in bu hastalığının kalıcı çözüm sağlayan net bir tedavisi bulunmuyor.

    Bu zamana kadar; Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin ve Babil gibi iddialı projelerde rol alan Enver'in hastaığıyla başarılı şekilde mücadele ediyor.

    Aslı Enver in disleksi hastası olduğu öğrenildi #1

    Disleksi nedir

    Bir çeşit öğrenme zorluğu olan disleksi; genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklanır. Disleksi ayrıca; kelimeleri hecelemede zorlanma, hızlı okumada zorlanma, kelimeleri yazmada zorlanma ya da yanlış telaffuz etme şeklinde kendini gösterir.

    Aslı Enver in disleksi hastası olduğu öğrenildi #2

    Aslı Enver in disleksi hastası olduğu öğrenildi #3


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