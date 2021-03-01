Aslı Gibidir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aslı Gibidir filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Aslı Gibidir filmi, bu akşam saat 23.30’da Kanal D ekranlarında izleyenlerle buluşuyor. Peki, Aslı Gibidir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aslı Gibidir filmi, bu akşam saat 23.30'da Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Ocak 2019'da vizyona giren filmin başrolünde, sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden olan Aslı İnandık yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ali Yorgancıoğlu oturuyor.

Seyirciler, tarafından ''Aslı Gibidir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Aslı Gibidir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, 2019 yılında gösterime giren Aslı Gibidir filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

ASLI GİBİDİR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aslı Gibidir, oyuncu olmanın hayalini kuran genç bir kadının yaşadıklarını ele almaktadır.

Genç bir kız olan Aslı, yıllardır oyuncu olmanın hayalini kurmaktadır. Ailesine bağlı olan genç kız, onların isteğini geri çevirmeyerek ilk üniversitesini onların tercihine göre belirler. Ancak hayallerinden vazgeçmeyen Aslı, yeniden sınavlara hazırlanıp ikinci üniversite olarak özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır.

Hayallerine adım adım yaklaşan Aslı'nın bu başarısı, ailesinin tepkisine neden olur ve ailesi, kızlarının oyuncu olmasını istemediği için ona destek olmayacaklarını söyler. Ne olursa olsun konservatuvarda okumaya kararlı olan Aslı, bunun için ne yapacağını düşünürken kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur.

'Dublörler Kulübü'ne adımını atan Aslı, burada bir yandan okul için para kazanmakta bir yandan da yeteneğini sergileme imkanı bulmaktadır. Adeta ikinci yuvası olduğu 'Dublörler Kulübü'nde hayatının macerasını yaşayan Aslı’nın yaşamı, aşk kapısını çaldığında bambaşka bir hal alır.

ASLI GİBİDİR FİLMİ OYUNCULARI