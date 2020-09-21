Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında? Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir, kaç yaşında? Aslı Hünel'in hayatı...

Aslı Hünel ve Savaş Yurtsever kimdir? Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever'in hayatı merak ediliyor. İşte, Aslı Hünel ve eş Savaş Yurtsever'in hayatı...

Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında, nereli? Son zamanların hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan Aslı Hünel ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Peki 1977 doğumlu Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel kimdir ve nereli? İşte sevilen sanatçının hayat hikayesi...

Oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşi olan Aslı Hünel müzik dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Bambaşka albümü ile son zamanlarda listelerde yer alan Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşındadır?

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel 4 Haziran 1977 doğumlu Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir.

Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Altı parçadan ve bir deep house versiyondan oluşan 'Bambaşka' albümü ile marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı.

ALBÜMLERİ

Büyük Hata

Çok Özledim

Dağlar

Güneş Doğmuyor

Dönemem

Kendine İyi Bak

Yeminliyiz

Duygular

Sevdamız Bitmez

Kırmızı Gülün Alı Var

ASLI HÜNEL KİMLE EVLİ?

Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever'in de kim olduğu merak edilenler arasında yer alıyor...

Türk sanat müziği sanatçısı Alı Hünel'in 2018 yılında evlendiği eşi Savaş Yurtsever kimdir? Savaş Yurtsever mesleği nedir? Savaş Yurtsever kaç yaşında? Savaş Yurtsever nereli?

Savaş Yurtsever, Aslı Hünel ile 2018 yılında yaptığı evlilik ile tanındı. Savaş Yurtsever kaç yaşında? Savaş Yurtsever nereli? Savaş Yurtsever ne iş yapar? Savaş Yurtsever hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR?

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.

Ayrıca Savaş Yurtsever'in, Aslı Hünel'in abisi Saruhan Ünel'in 18 yıllık arkadaşı olduğu öğrenildi.

Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir? Savaş Yurtsever nereli? Savaş Yurtsever ne iş yapar? Savaş Yurtsever kaç yaşında?





SAVAŞ YURTSEVER VE ASLI HÜNEL

Türk Sanat Müziği'nin sevilen seslerinden Aslı Hünel sanatçı aileden gelmektedir. 43 yaşındaki Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in tek kardeşi. Sanatçı bir aileden gelen Aslı Hünel İstanbul doğumlu ve 2018 yılında iş adamı Savaş Yurtsever ile evlendi.