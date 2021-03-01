Aslı İnandık kimdir? Aslı İnandık kaç yaşında, nereli? Aslı İnandık hayatı ve biyografisi..

Aslı Gibidir'in başrol oyuncusu Aslı İnandık, internette paylaştığı videolar ile tanındı. Bu akşam tv yayın akışında yer alan Aslı Gibidir filmi izleyenler, Aslı İnandık kimdir? sorusunu araştırıyor.

Sosyal medyada çektiği videolarla ünlenen Aslı İnandık, ilk oyunculuk deneyimini Yalan Dünya dizisinde yaşamıştır.

Aslı Gibidir filmiyle kariyerini beyaz perdeye taşıyan oyuncu, bu akşam televizyonda seyirci ile buluşuyor.

Aslı Gibidir, oyuncu olmanın hayalini kuran genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.

Performansıyla dikkat çeken Aslı İnandık'a dair bilgiler de merak konusu oldu. Seyirciler, Aslı İnandık kimdir, kaç yaşında, evli mi? gibi soruları araştırıyor.

İşte Aslı İnandık hakkında merak edilenler..

ASLI İNANDIK KİMDİR?

Aslı İnandık, 13 Mart 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü'nde de eğitim görmüştür.

2014 yılında Gülse Birsel'in teklifi üzerine "Yalan Dünya" dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

32 yaşındaki oyuncu, Star TV ekranlarında yayınlanan "Benim Tatlı Yalanım" dizisinde Saniye karakterine hayat vermiştir.

Sinema kariyerinin ilk filmi 2016 yılında Buket karakteriyle yer aldığı "Şevkat Yerimdar 2" filmi oldu.

2018 yılında ise "Köleler Adası" isimli oyunla tiyatro sahnesine çıktı. Bu dönemde yaptığı açıklamalarda daha önce sosyal medyada yaratıp canlandırdığı karakterleri senaryolaştırıp film çekmek istediğini ifade etti.

2019 yılında bu isteğini gerçekleştirdi ve sekiz ayrı karakterini de canlandırdığı "Aslı Gibidir" filminde Aslı rolünü üstlenerek ilk başrolünü oynadı. Bir filmde bir oyuncunun sekiz ayrı karakteri canlandırması Türk sineması için bir ilkti.

Aynı yıl rol aldığı "Soluk" filminde canlandırdığı yine Aslı isimli karakterle 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal yarışma kategorisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü aldı.

Yarattığı ilginç tiplemelerle büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Aslı İnandık, "Güldür Güldür" programında yaptığı taklitlerle büyük beğeni kazandı.

Aslı İnandık, 2018 yılında sevgilisi menajer Ahad Kazmaz ile evlendi.