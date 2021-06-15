Aslı Sümen kimdir? Miss Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen Baht Oyunu'nda..

Kanal D'nin yeni dizisi Baht Oyunu'nda Tuğçe karakterini canlandıran Aslı Sümen'in hayatı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki Baht Oyunu'nun Tuğçe'si Aslı Sümen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Serdar Gözelekli'nin oturduğu, senaryosunu ise Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın kaleme aldığı Baht Oyunu dizisi, bu akşam Kanal D ekranlarında görücüye çıkıyor.

2017 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında birinci olan Aslı Sümen, ilk oyunculuk deneyimini Baht Oyunu dizisinde 'Tuğçe' karakteriyle yaşıyor.

Aslı Sümen'in hayatını merak eden izleyiciler, Baht oyunu Tuğçe kimdir? Aslı Sümen kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt arıyor.

Peki, Baht Oyunu'nun Tuğçe'si Aslı Sümen kimdir? İşte Aslı Sümen hakkında bilgiler...

BAHT OYUNU TUĞÇE DİKMAN KARAKTERİ

Tuğçe, Bora'nın çocukluk arkadaşı, aynı zamanda iş ortağıdır. Alımlı, iyi eğitimli, akıllı bir kadın olan Tuğçe, kimi zaman insanlara yukarıdan bakmasıyla bilinir. İstediklerini elde edebilmek için entrika yapabilecek kadar hırslıdır.

Bora'ya yakın olabilmek için şirkete ortak olan Tuğçe, ona uzun zamandır aşıktır fakat Bora'nın ulaşılmazlığı ona açılmasını engellemektedir. Gayesi Bora'nın kendisine aşık olmasını sağlamak ve onunla evlenmektir.

ASLI SÜMEN KİMDİR?

1994 yılında Mersin'de doğan Miss Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdaresi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır.

1.74 cm boyunda olan Aslı Sümen, mankenli ve fotomodellik yapmaktadır. 18 Kasım 2017 tarihinde Çin'de yapılan "Miss World" yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Sümen, ODTÜ' te Eşli Danslar Topluluğu'nda yarışarak üniversitesini temsil etmiştir.