Aslı Yılmaztürk kimdir? Ünlü modacı Aslı Yılmaztürk neden öldü, kaç yaşındaydı?

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, tatil için geldiği Ula’da, kaldığı tek katlı müstakil evde ölü bulundu. Bu haberin ardından ''Aslı Yılmaztürk kimdir?'' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, bir süre önce tatil amacıyla İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine geldi. Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 34 yaşındaki tasarımcıyı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yılmaztürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

34 yaşındaki tasarımcının kaldığı tek katlı müstakil evde ölü bulunması ile birlikte ''Aslı Yılmaztürk kimdir, neden öldü?'' gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

Peki, Aslı Yılmaztürk kimdir? Ünlü modacı Aslı Yılmaztürk neden öldü? İşte, Aslı Yılmaztürk'ün hayatı ve biyografisi..

ASLI YILMAZTÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Yılmaztürk'ün mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vücudunda delici ve kesici herhangi bir yara izine rastlanmayan Yılmaztürk'ün şüpheli ölümüyle ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ASLI YILMAZTÜRK KİMDİR?

34 yaşında hayatını kaybeden Aslı Yılmaztürk Artxdesign kurucusudur ve burada kreatif direktör olarak çalışmıştır.

Robert Lisesi'ni bitiren Yılmaztürk, bir röportajında çocukluğundan beri görsellere ve görsel algıya ekstra ilgili olduğunu söylemiştir.

Yılmaztürk, üniversitede ekonomi bölümünü kazanmış ancak daha sonra görsel iletişim tasarımı bölümüne geçiş yapmıştır. 2008'de AXD'yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign'ı bir iş modeline dönüştürmüştür.