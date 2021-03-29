Aslı Zen kimdir? Aslı Zen kaç yaşında, nereli, kızının hastalığı nedir? Aslı Zen hakkında bilgiler..

Söz yazarı ve şarkıcı Aslı Zen, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler, Aslı Zen'in hayatını merak ediyor. Peki Aslı Zen kimdir, kaç yaşında, kızının hastalığı ne?

2019 yılında tüp mide operasyonu geçirerek bir hayli incelen şarkıcı Aslı Zen, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında yer alıyor.

Kızının hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulunacak olan Aslı Zen'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Peki, Aslı Zen kimdir? Aslı Zen kaç yaşında, nereli? Aslı Zen’in kızının hastalığı nedir?

ASLI ZEN KİMDİR?

1977 yılında İstanbul Kanlıca’da dünyaya gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Aslı Zen'in tam adı, Aslı Zen Yentur’dur.

Anne ve babasının boşanmasından sonra babaannesinin yanında büyüyen Aslı Zen, Kandilli Kız Lisesi’nin ortaokul kısmında okurken, okulu şarkıcı olma hayali ile terk etmiştir.

17 yaşında iken annesini bulmak ve şarkıcı olmak için evden kaçan Aslı Zen’in hayatı, reklam ve TV piyasasında olan Nahit Altıparmak ile değişmiştir.

İlk olarak Rumelihisarı'nda bir barda çalışan Zen, hem barda çalışmış hem de arada bir şarkı söylemiştir. Arif Sağ ile ilk halk konserine çıkan ünlü sanatçı, sonrasında Sezen Aksu’yu keşfedince o tarzdan vazgeçmiştir.

Önceleri, Meral Okay sayesinde 14 tane dizi filmde oynamış, bir firmanın reklam yüzü olmuş ve bir sinema filminde rol almıştır. Buralardan kazandığı para ile evine stüdyo kuran Zen, bir aranjör arkadaşıyla stüdyoya kapanıp şarkı yapmaya başlamıştır. Bu dönem içinde, çevresini kullanarak bestelerini ünlü isimlere vermiş ve ilk şarkısını da İzel Çeliköz seslendirmiştir.

Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu gibi birçok ünlünün vokalistliğini yapan Aslı Zen, profesyonel sanat hayatına 2000 yılında 23 yaşındayken başlamıştır.

Bugüne kadar, Ferhat Göçer, Fatih Ürek, Demet Akalın, İbrahim Tatlıses, İzel Çeliköz, Hakan Peker, Rober Hatemo, Tuğba Özerk, Yıldız Kaplan, Pınar Aylin, Şebnem Bal, Hilal Cebeci, Esra Balamir, Gizem Özdilli, Yeşim Erçetin gibi şarkıcılara bestelerini vermiştir.

2008 yılında ilk albümü 'Şerefe'yi piyasaya çıkaran Aslı Zen, 2012 yılında dört yıllık bir aradan sonra ikinci stüdyo albümü 'Işık' ile dinleyicileriyle buluşmuştur.

Aslı Zen, 9 Şubat 2009 tarihinde o zaman Denizlispor’un kalecisi Okan Karabulut ile evlenmiş ve bu evliliğinden 2010 yılında Mayra Esma Karabulut adından bir kız çocuğu olmuştur.

Ailesi ile birlikte İzmir Karşıyaka’da yaşayan Aslı Zen, İzmir’de 16 Ağustos 2015 tarihinde eşinden boşanmıştır.

ASLI ZEN'İN KIZININ HASTALIĞI NEDİR?

2018 yılında katıldığı bir programda Aslı Zen, kızı Mayra'nın disleksi rahatsızlığı için şunları söylemişti:

"Disleksi rahatsızlığından dolayı sürekli okul değiştiriyoruz, rehabilitasyon merkezine gidiyoruz. Okuyamıyor, yazamıyor. Gözü de ters mercek görüyor, yani bizim aynada gördüğümüz gibi görüyor. Her şeyi tersten yazmayı çalışıyor. Matematikte çok iyi, resimleri de üç boyutlu çiziyor. 1. sınıfa giderken İngilizce öğretmeni fark etti. Anaokulu zamanından beri her şeyi tersten tutar, tersten yazardı. Düz yazamıyor, bakamıyor inşallah atlatırız.''