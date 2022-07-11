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- Aslıhan Doğan ile Tom Cruise aynı karede
Aslıhan Doğan ile Tom Cruise aynı karede
Aslıhan Doğan, eşi Arda Turan ile Wimbledon tenis turnuvasının finalini izlemek için Londra'ya gitti. Maçta Tom Cruise ile karşılaşan Doğan, ünlü aktör ile selfie çekti.
- Haber Merkezi
- 11.07.2022 - 11:51
- Güncelleme : 11.07.2022 - 12:01
Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan, Londra'ya gitti.
Wimbledon tenis turnuvasının finalini izlemeye giden çift, şehri gezdi, bol bol fotoğraf çekti.
Şık takımları ile dikkat çeken çift, çok beğenildi.
Tom Cruise ile selfie
Final maçında dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ile karşılaşan Doğan, aktör ile selfie çekti.
Bu kareyi “Görev tamamlandı” notuyla yayınlayan Aslıhan Doğan'ın paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Arda’dan genç gözüktü
Paylaşımında filtreyi abartan Turan, Tom Cruise'u 20 yaş gençleştirdi.
Bazı takipçileri Turan’ın paylaşımı için “Arda’dan genç gözüküyor” yorumunda bulundu.