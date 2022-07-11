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Aslıhan Doğan ile Tom Cruise aynı karede

Aslıhan Doğan ile Tom Cruise aynı karede

Aslıhan Doğan, eşi Arda Turan ile Wimbledon tenis turnuvasının finalini izlemek için Londra'ya gitti. Maçta Tom Cruise ile karşılaşan Doğan, ünlü aktör ile selfie çekti.